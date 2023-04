Paolo Guerrero tiene 39 años, pero, en el Racing de Avellaneda, ha demostrado que aún sigue vigente a punta de buenas actuaciones y goles. Por ello, la Conmebol Libertadores decidió hacerle una entrevista exclusiva donde el ‘depredador’ reveló cómo vive el fútbol y qué sería de su vida sin él.

“El fútbol es mi vida, mi pasión. Si dejo de jugar, no podría vivir. Yo como fútbol, duermo fútbol y pienso fútbol. A veces mi familia me ve viajando y piensa que estoy preocupado, pero no... estoy pensando en fútbol: qué es lo que hice en el entrenamiento, en el partido o qué debí hacer, qué me faltó, cómo puedo mejorar, por qué no le pegué así, o por qué definí mal o por qué hice el gol y muchas cosas más”, confesó el ‘9’ de la ‘bicolor’.

Luego, el goleador histórica de la Selección Peruana también reconoció que “mi cabeza es una máquina, pero de pensar fútbol. Yo creo que para el fútbol no hay edad”. Esto en clara muestra de querer seguir jugando su deporte favorito y, tal vez, deslizando que aún habrá Paolo Guerrero para rato.

“El gol es lo que me da satisfacción a mí, a mi familia, a mis papás, que vibran cuando anoto. Yo trato de no demostrarle nada a nadie. Yo siempre pienso en mis viejos y a ellos les encanta verme jugar, ver que estoy bien para jugar”, finalizó el atacante del Racing que disputa el grupo A de la Libertadores.





VIDEO RECOMENDADO:





¿Quién es Joaquín Ramirez?