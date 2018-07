El contrato de Paolo Guerrero con Flamengo vencerá el próximo 10 de agosto. A 15 días de la fecha límite, el delantero ha reiterado el deseo de seguir defendiendo los colores de la institución.

"Sí, seguro, ¿cómo no? (Me quedo pensando) mucho. Me gustaría, ya he hablado un montón de veces. (Depende más) creo que del club", indicó el atacante en declaraciones que reproduce ' Globoesporte '.

Por lado de Flamengo , el vicepresidente Ricardo Lomba se pronunció sobre el caso de Paolo Guerrero en una entrevista con 'SporTV'. El directivo reconoció que ya hubo contactos entre los representes del jugador y el club.

"Ya iniciamos una conversación sobre la renovación, pero aún no tenemos nada definido porque hubo una propuesta, y estamos elaborando una contrapropuesta y vamos a ver cómo se va a resolver", reveló.

Lomba expresó la importancia de Paolo Guerrero en Flamengo . "Es un jugador muy bueno y un jugador diferente" , finalizó sobre el atacante.