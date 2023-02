Por la Copa Argentina y ante el modesto San Martín de Formosa de la tercera división ‘albiceleste’, Paolo Guerrero volvió a anotar un gol oficial tras casi un año y medio de sequía. Fue un cabezazo desde el punto penal ante un balón que sobró dentro del área tras un tiro libre de Matías Rojas. Con este tanto, el ‘depredador’ busca seguir sumando confianza para seguir ‘mojando’ y regresar a su mejor nivel a pesar de sus 39 años.

“Lo que pasa es que Matías Rojas está acostumbrado a patear los tiros libres. Conversé con él y me preguntó si lo pateaba él o lo pateaba yo, a lo que le respondí que ‘yo lo hago’. Felizmente me la sacó, pero tenía la fe que habría otro tiro libre para él. Felizmente, sobró para mí”, mencionó el máximo artillero histórico de la Selección Peruana.

“Más allá del esquema táctico, soy un jugador que le gusta venir a jugar de espaldas y, obviamente, si la pelota no me llega y me quedo estático, es muy fácil para la defensa, así que tengo que moverme para crear situaciones de gol. Hoy fue una excepción porque Gago me dijo que me quería bien de punta antes de entrar y, bueno, esperé mi oportunidad y el equipo ganó al final”, agregó.

Además, Paolo aclaró que “mi suplencia la voy llevando con mucha tranquilidad, con calma, siempre converso con Fernando Gago sobre eso, porque la prioridad era estar bien en la parte física. Lo que más quiero yo es estar a disposición de Fernando” y sé que “sí, se juega a un fútbol intenso, pero vengo de Brasil, que también se juega con una rapidez y velocidad profunda. Creo que estoy acostumbrado a eso. Aún me estoy adaptando al fútbol argentino, que también se juega con mucha intensidad”, finalizó.





Los elogios de Gago a Paolo Guerrero por su primer gol en Racing





Después de marcar su primer gol con Racing, su técnico, Fernando Gago, señaló que “la confianza de Paolo Guerrero no viene por los goles; si no, porque él tiene una jerarquía increíble. Él sabe cómo está y el trabajo que venimos haciendo -cada día- para que logre su mejor forma”.

Finalmente, el entrenador del ‘depredador‘ reveló que Paolo Guerrero “sabe a lo que vino y en qué situación está. Él sabe que tiene que disfrutar y lo hace en los entrenamientos y en los minutos que le tocan dentro del campo de juego”.





