Paolo Guerrero tras doblete: "Me voy acostumbrando a un nuevo estilo de jugar"

Paolo Guerrero está en su momento tras haber cumplido el castigo que le impuso la FIFA. Y no es para menos. Con un doblete que anotó a favor del Inter de Porto Alegre, el futbolista permitió darle la victoria de local 3-2 contra Palestino de Chile y aseguró la presencia de su equipo aún en la Copa Libertadores.

En torno a su sonado y exitoso regreso a las canchas del fútbol y con tres goles en dos partidos, el conocido 'Depredador' señaló que su condición física es óptima y que entrenó para estar en partidos de alta intensidad.

"Me siento bien, muscularmente bien. No tengo ningún problema, me preparé para esto. Estoy para jugar con intensidad", expresó el futbolista a la prensa brasileña.

Agregó además que está habituándose al nuevo estilo de hacer fútbol del equipo brasileño para el que compite. "Soy nuevo aquí, me voy acostumbrando a un nuevo estilo de jugar y a una nueva función en el esquema táctico del equipo", expresó.

El delantero peruano volvió por la puerta grande a las canchas del fútbol tras su pasada sanción por haber dado positivo para metabolito de Benzoilecgonina de cocaína.

El retorno del capitán de la selección peruana generó grandes expectativas que hoy están satisfechas debido a sus goles en medio del juego. Los hinchas del 'Mengao' vibraron con cada anotación del peruano. .

Guerrero fala sobre a intensidade alta com que o Inter iniciou o jogo e diz que equipe caiu na “desconcentração” #geinterpic.twitter.com/xzMjnqxwd0 — Eduardo Deconto (@_eduardodeconto) 10 de abril de 2019

