¿Paolo en Argentina? Juan Román Riquelme es uno de los más grandes ídolos de Boca Juniors y ahora convertido en un directivo de este club contó sobre las aspiraciones que tiene para conseguir a Paolo Guerrero entre sus filas.

Durante una entrevista con los periodistas de TNT Sports, Riquelme dijo que se había comunicado con Guerrero por una invitación que le hizo el peruano para un partido en el Cusco. No obstante aprovechó el momento para mostrar su interés en el capitán del seleccionado nacional.

“Es un grandísimo jugador de fútbol que creo que nos gusta a todos. Yo he hablado con el la semana pasada porque me invitó a jugar un partido el 18 de diciembre para juntar plata que el estaba haciendo en Cusco y hoy me dijo que el partido puede que se haga en enero. Yo estoy agradecido que me haya invitado. Después creo que todos coincidimos en que es un grandísimo jugador de fútbol y creo que a cualquier equipo le gustaría tenerlo”, acotó.

Esta no es la primera vez que el delantero del Inter de Porto Alegre ha estado dentro de las pretensiones del club argentino. Sin embargo, en estos últimos cuatro años en los que estaba voceado nunca se concretó por lo que se piensa que bajo la gestión de Riquelme esto se vuelva realidad.