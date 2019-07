Paolo Guerrero sobre Alianza Lima: “Es el único club del que puedo decir que siempre voy a ser hincha”

Paolo Guerrero brindó una entrevista en el programa Fox Sports Radio Argentina. Los panelistas insistieron si le hubiese gustado jugar por Boca Juniors, club al cual el delantero parece estar “hecho a la medida”.

El ‘Depredador’, lejos de sentir simpatía para alguna institución, declaró públicamente su amor incondicional por Alianza Lima. “Soy hincha acérrimo”, dijo el atacante del Internacional al espacio argentino.

“Es el único club del que puedo decir que siempre voy a ser hincha, más allá de que he pasado por clubes importantes. He sido simpatizante de los clubes por los que pasé, pero no he cambiado”, explicó Guerrero.

Paolo Guerrero confesó nuevamente su hinchaje por Alianza Lima. (Captura y video: Fox Sports)

Luego, el capitán de la selección peruana, se centró en la vinculación con Boca Juniors y aclaró que, en este momento, no puede confirmar si aceptaría una propuesta para mudarse a La Bombonera.

“En Argentina he sido simpatizante de River, de Boca. Uno nunca sabe, el fútbol es el momento, es la decisión que tomes, es donde te gustaría jugar. Un jugador siempre anhela estar en clubes importantes y te mentiría si hoy te digo que me gustaría jugar por Boca”, concluyó Guerrero.