Boca Juniors, sin importar el resultado de las elecciones del club del 8 de diciembre, buscará a Paolo Guerrero. De hecho, diversos medios argentinos aseguraron que los argentinos ya se contactaron con el entorno del delantero.

Sin embargo, el ‘9’ prefiere no pronunciarse hasta que exista algo concreto. De momento, el ‘Depredador’ solo está pensando en meter al Internacional, su actual equipo, en la edición 2020 de la Copa Libertadores.

“Ahora estoy enfocado en el Inter, en los últimos dos juegos del Brasileirao. De lo que pueda suceder después no puedo hablar. Hoy estoy enfocado en nuestro objetivo, que es la clasificación de Libertadores. De después no puedo decir nada. Hasta ahora son rumores, no tengo detalles”, declaró Guerrero.

Eso sí, el atacante dejó entrever que no cerrará ninguna posibilidad que esté relacionada con su futuro en el fútbol. Lo cierto, por ahora, es que tiene contrato vigente con el elenco de Porto Alegre.

“Sin duda estoy feliz, aunque no he logrado los objetivos este año. Tuvimos la oportunidad de obtener un título, pero desafortunadamente no fue así. Ahora, como dije, lo que sucederá más tarde no lo sé. Siempre será lo mejor para el club y para mí, pero ahora estoy concentrado en los dos juegos restantes”, concluyó.