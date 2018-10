Paco Alcácer: "En Barcelona no tenía protagonismo; quería ser importante"

Paco Alcácer , delantero español del Borussia Dortmund , aseguró que su decisión de abandonar el Barcelona se debió a la falta de "protagonismo" y mostró su felicidad por el paso dado para sentirse importante. Ha marcado siete goles en esta temporada, cuatro de ellos en los últimos dos partidos.

"El estar en la selección ya merece estar contento. Al final es tomar decisiones, en este caso después de estar dos años en el Barcelona sin tener protagonismo, lo que un jugador quiere es ser importante en un club, ser utilizado y ahora me están saliendo bien las cosas de inicio. Espero poder seguir así", aseguró en rueda de prensa en La Ciudad del Fútbol donde se encuentra concentrado con la selección española.

Alcácer no desveló la conversación que tuvo con el técnico del Barcelona Ernesto Valverde para abandonar el club, pero sí dejó claro que fue él quien dio el paso de marcharse.

"Las decisiones que yo pueda tomar, las he tomado yo. Al final las conversaciones con un entrenador son privadas para las dos partes y decidí buscar minutos fuera y disfrutar de mi profesión. En el Barcelona teniendo a Luis Suárez, Leo Messi, Dembélé es muy complicado tener minutos con las cualidades de esos delanteros y jugar no está en mis manos. Estoy muy contento de la decisión que he tomado", manifestó.

El cambio de su imagen, de no marcar con el Barcelona a golear con el Dortmund, se debe para Alcácer a la confianza. "Un jugador con confianza es mejor que uno sin confianza".

De la mala racha que vive el Barcelona en LaLiga y el Real Madrid, Alcácer pidió tiempo aunque destacó la igualdad que reina en la competición española.

"Es muy pronto para pensar o decir quién puede ganar la competición. El más regular la ganará. Es verdad que el inicio de Barcelona y Real Madrid ha sido irregular, eso habla de la dificultad que tiene jugar contra cualquier equipo", sentenció.

Fuente: EFE