Oriana Sabatini, la novia de Paulo Dybala, ha conquistado al goleador de la Juventus, por su sinceridad a prueba de balas. La modelo argentina ha estado a su lado tras dar positivo al COVID-19 y hoy el jugador ha decidido apoyarla luego que la influencer mostrara su cuerpo sin ningún filtro para enviar un mensaje importante a todos sus seguidores.

La novia de Paulo Dybala, con cerca de 5 millones de seguidores en Instagram, ha decidido hacer frente a los estereotipos de belleza femenina, que lanzan a mujeres a la búsqueda de un ‘cuerpo perfecto. Las consecuencias de esta presión desencadena en trastornos alimenticios y peligrosos problemas de salud.

“Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre, y hoy me quería sacar ese peso de encima. No vengo a darles ninguna lección, ni a convertirme en una gurú del amor propio, claramente. Porque la que sigue aprendiendo soy yo, pero si esto te puede ayudar, buenísimo; es lo que a mí hubiese gustado ver cuando era adolescente”, escribió la también cantante y pareja de Paulo Dybala.

La argentina se animó a grabar un video más que provocador, que recibido buenos comentarios. “Ayer tuve un atraóon, con lo cual hoy sería inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo. No se si fue alguna de esas cuentas motivacionales que me inspiro, pero hace mucho tenia ganas de subir algo así. Después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia, hasta el trastorno por atracón, hoy me pinto subir esto”, compartió desde Instagram.