Once Caldas vs. Millonarios chocan por la Liga Águila de Colombia 

Once Caldas vs. Millonarios EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Once Caldas vs. Millonarios, este jueves 31 de enero, en el estadio Palogrande de Manizales, en choque por la jornada 2 del Apertura 2019 de la Liga Águila de Colombia, desde las 6:00 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Win Sports será el encargado de llevar la transmisión de este duelo en exclusiva para suelo colombiano. Streaming internacional HD vía Fanatiz.

Once Caldas, que dirige Hubert Bodhert, inició su camino oficial en temporada con un empate sin goles en campo del Atlético Nacional de Medellín.

El equipo blanco espera sacar provecho de su condición de local para meterse de lleno en sus objetivos del año: ser protagonista en el torneo local y la Copa Sudamericana.

Millonarios, que está bajo la dirección técnica de Jorge Luis Pinto, tuvo un debut importante en la Liga Águila, luego de vencer por 1-0 al Envigado, en calidad de visitante.

Matías de los Santos, ya recuperado de una lesión muscular, Felipe Román, Juan Guillermo Domínguez, Óscar Barreto y Eliser Quiñones fueron convocados por Pinto para el viaje a Manizales.

César Carrillo, Cristian Marrugo y Roberto Ovelar quedaron descartados para el duelo ante Once Caldas por lesión. En tanto, Bréiner Paz y Omar Bertel tampoco fueron tomados en cuenta.

Once Caldas vs. Millonarios - horarios en el mundo

17:00 horas en México

18:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas en Venezuela, Bolivia

20:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

21:00 horas en Brasil

00:00 horas del viernes en España, Italia, Francia, Alemania

02:00 horas del viernes en Catar y Arabia Saudita

07:00 horas del viernes en China

08:00 horas del viernes en Japón y Corea del Sur

Once Caldas vs. Millonarios - alineaciones probables

Once Caldas : Gerardo Ortiz, Diego Peralta, Andrés Correa, David Gómez, Edwin Velasco, Carlos Lizarazo, Mauricio Restrepo, Juan Rodríguez, Juan Nieto, Kevin Londoño, Darío Rodríguez.



Millonarios: Wuilker Fariñez, Luis Payares, Jair Palacios, Felipe Banguero, Juan Salazar, David Silva, Alex Rambal, Felipe Jaramillo, Jhon Duque, Fabián González, Juan Pérez.