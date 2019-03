Olimpia vs. Universidad de Concepción EN VIVO por la Copa Libertadores vía Fox Sports 2

Olimpia vs. Universidad de Concepción EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Olimpia vs. Universidad de Concepción de Chile este martes 12 de marzo, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, por la segunda fecha del grupo C de la Copa Libertadores, desde las 5:15 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Fox Sports 2 transmite este partido para Sudamérica (Brasil por SporTV 2). En Canadá y Estados Unidos vía beIN Sports.

Olimpia, conocido como el rey de Copas de Paraguay, tratará de acomodarse en el Grupo C de la Copa Libertadores 2019 cuando reciba este martes a la Universidad de Concepción de Chile por la segunda fecha del torneo continental.



Olimpia , tres veces campeón de la Libertadores, igualó 0-0 en el debut de visita en la fase de grupos ante Godoy Cruz de Argentina la semana pasada.



En cambio, Universidad de Concepción, el rival del equipo paraguayo, viene de una victoria en casa por 5-4 ante Sporting Cristal, también por el Grupo C.



También el martes, Godoy Cruz visitará a Sporting Cristal en Lima.



El "decano" del fútbol guaraní anuncia el retorno del volante Richard Ortíz, considerado un jugador capital en el esquema táctico del entrenador argentino Daniel Garnero, acostumbrado a utilizarlo como doble volante central con el centrocampista Richard Sánchez.



El adiestrador utilizó una formación alternativa el sábado en su compromiso contra Ríver Plate por el campeonato Apertura (0-0) guaraní y donde probó al zurdo Ortíz, recuperado de lumbalgia.



Sin embargo, su reemplazante, Hernesto Caballero, de buen desempeño en Argentina, figura con grandes posibilidades de iniciar el juego con los chilenos.



Además se da por descontada la titularidad del eje del equipo, William Mendieta, volante ofensivo, para completar la asociación en el ataque con el veterano Roque Santa Cruz y el uruguayo Tabaré Viudez.



El único descartado es el defensor colombiano Jorge Arias, afectado por una lesión muscular.



En el conjunto visitante sientan filas Alexis Rolín y Gustavo Mencia, defensores de Olimpia en 2016.



Para su director técnico Francisco Bozan, Olimpia es el obstáculo más difícil del grupo, por su rodaje en torneos internacionales.



El conjunto guaraní acumula tres Copas Libertadores y otras cuatro finales. "Pero tenemos que pelearla para clasificar" a octavos de final, remarcó.



El duelo entre Olimpia vs. Universidad de Concepción se jugará desde las 17:15 horas y será bajo las órdenes del árbitro brasileño Wilton Sampaio, asistido desde los laterales por sus compatriotas Fabricio Vilarinho y Kleber Gil.

Olimpia vs. Universidad de Concepción - horarios en el mundo

16:15 horas en México

17:15 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:15 horas en Venezuela, Bolivia

19:15 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

23:15 horas en España, Italia, Francia, Alemania

01:15 horas del miércoles en Catar y Arabia Saudita

06:15 horas del miércoles en China

07:15 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur

Olimpia vs. Universidad de Concepción - probables alineaciones

Olimpia : Alfredo Aguilar - Sergio Otálvaro, José Leguizamón, Antolín Alcaraz, Iván Torres - Alejandro Silva, Richard Sánchez, Richard Ortíz, Tabaré Viudez - William Mendieta y Roque Santacruz. DT: Daniel Garnero.



Universidad de Concepción: Cristian Muñoz - Germán Voboril, Guillermo Pacheco, Alexis Rolín, Gustavo Mencia - Josepmir Ballón, Alejandro Camargo, Hugo Droguett, Fernando Cordero - Patricio Rubio y Patricio Vadalá. DT: Francisco Bozán.

