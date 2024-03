En una reciente entrevista, Ricardo Gareca habló de su presente en la selección chilena, a la cual dirigirá durante las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, el argentino no pudo escapar de las preguntas sobre su paso por la Selección Peruana y le respondió a los hinchas que lo llamaron ‘traidor’.

‘El Tigre’ estuvo al mando de la bicolor durante 7 años y aseguró que no se siente traidor por ser el actual estratega de ‘La Roja’, clásico rival histórico de Perú en el fútbol.

“No traicioné a nadie. Fui leal mientras me contrató Perú(…). Mientras trabajé, mostré lealtad, compromiso, pero no hice ningún juramento con nadie como para que me tilden de traidor. Soy un profesional y de la misma manera que mostré lealtad con la selección, voy a mostrar lealtad con Chile. En cuanto a eso, tengo totalmente la conciencia tranquila”, declaró para Trome.

El argentino reveló que algunos jugadores le mandaron mensajes y no dudó en agradecerle a quienes le mostraron cariño. Además, dijo que no dejará de querer al Perú.

“Algunos muchachos han mandado mensajes, cosa que les agradezco. En ese aspecto siempre tuve un gran cariño y respeto por el jugador peruano. Es una selección y un país que uno nunca va a dejar de querer”, agregó.





