Y el día, lamentablemente, llegó. Edinson Cavani decidió colgar los chimpunes y retirarse de la Selección de Uruguay como el segundo máximo goleador de toda su historia.

Por medio de un sentido comunicado difundido a través de sus redes sociales, el ‘matador’ se despidió de sus seguidores y de toda la hinchada charrúa, la que ahora integrará como uno más.

Con esta decisión, el centrodelantero de Boca Juniors deja en claro que no formará parte del plantel de la Celeste que disputará la Copa América 2024, en Estados Unidos, el próximo mes.

“Gracias a las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto la camiseta de mi país”, se lee en el post de Instagram.

Luego, Edinson Cavani agregó que “quiero dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando salía a a la cancha con esta hermosa camiseta. ¡Arriba la Celeste!”.





Comunicado completo de Edinson Cavani:

“Mi querida Celeste: sólo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras, pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país”.

“Fueron sin dudas muchos años preciosos. Tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar. Hoy quiero dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a a la cancha con esta hermosa camiseta. Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo. ¡Arriba la Celeste!”.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: