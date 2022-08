“Ojalá se vaya de ese equipo malo”. Estas fueron las palabras del periodista deportivo argentino Martín Liberman con la que deseó que Cristiano Ronaldo cambie de equipo luego de que el Manchester United, donde milita el luso, cayera ante el modesto Brighton por 1-2 en calidad de local.

El United no la pasó nada bien en su debut por la Premier League, pues perdió por primera vez ante el Brighton en casa y no solo eso, los tres goles los anotó el club visitante: un doblete de Pascal Grob para el Brighton y un gol en contra de Mac Allister que favoreció al United.

Por ello, Martín Liberman calificó de “equipo malo” al Manchester United, dejando en claro su posición respecto a CR7 y su continuidad en el club rojo. Cabe recordar que hace poco se rumoraba su salida del club y lo ponían en otros equipos, uno de ellos fue el Atlético de Madrid, que descartó poco después su fichaje.

Ojalá se vaya de ese equipo malo. https://t.co/bqoK550Wqz — Martin Liberman (@libermanmartin) August 7, 2022

Cristiano Ronaldo no fue parte del once titular. Sin embargo, ingresó a los 53 minutos. Al parecer, el portugués no se encuentra del todo cómodo en Manchester.

La próxima jornada, Manchester United visitará a Brentford por la segunda jornada de la Premier League en el estadio Gtech Community.