A casi cuatro años de la muerte de Diego Armando Maradona, Nicolás Maduro denunció que, al astro argentino, “lo asesinaron para callar a las voces rebeldes del continente”.

En el décimo capítulo de su podcast, el presidente de la República de Venezuela dedicó unos minutos para explicar su teoría sobre el abrupto fallecimiento de uno de los mejores jugadores de la historia.

Todo comenzó cuando el mandatario respondía las críticas de algunos medios por usar un reloj marca Hublot y reveló que ese fue un regalo del ‘Pibe de Oro’ en el cierre de campaña del 2018.

“Diego Maradona, el ‘10′, se quitó el reloj de su muñeca y me lo puso. Por eso, siempre lo llevo conmigo, porque siento a mi gran amigo y eso no se me podrá olvidar jamás”, contó el presidente venezolano.

Luego, Nicolás Maduro aprovechó para revelar que “yo tengo una tesis sobre su muerte: yo creo que a él lo mataron. Nosotros hablamos en su cumpleaños 60, días antes de que muriera”.

“‘Diego, vente a Venezuela, que aquí te cuidamos. Estoy preocupado por ti. Cuídate, que hay mucha gente mala, fascista, y sabes que tú eres la voz de la rebeldía de los pueblos”, confesó el mandatario.

“Yo creo que fue una operación para acabar con los símbolos de la Argentina rebelde y profunda, como lo quisieron hacer con (la expresidenta) Cristina en vivo, por televisión. ¡La iban a matar!”, agregó.





Finalmente, el sucesor de Hugo Chávez alertó que “el pueblo argentino, como el Ave Fénix, resurgirá de sus cenizas y retomará su camino de independencia y de patria recordando al gran Diego Armando Maradona”.

