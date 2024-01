Un galardón más para Messi. El astro argentino dio la sorpresa en la gala de los Premios The Best 2023 y fue el ganador a Mejor Jugador del Mundo, al cual estaban nominados los jóvenes delanteros Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain). La ‘Pulga’ se llevó la mayoría de los votos en un certamen que premió además a entrenadores, porteros y equipos en distintas categorías.

Messi no se presentó a la ceremonia y junto a él, como Mejor Jugadora del Mundo, fue galardonada la futbolista Aitana Bonmatí, cerrando la gala que se llevó a cabo en el Eventim Apollo de Londres.

Cabe resaltar que tampoco Mbappé ni Haaland se acercaron a la gala, uno por haber jugado la noche anterior para el PSG y el segundo por estar en media recuperación de una lesión, que lo ha dejado fuera de los últimos 9 partidos con el Manchester City.

Los tres candidatos masculinos al premio más importante de la noche dejaron de lado una gala con una más nutrida presencia del fútbol femenino y es que la FIFA decidió que todos los premios fueran entregados por mujeres.

Incluido en el once ideal

El argentino Lionel Messi (Inter Miami) fue incluido en el once ideal de los premios The Best de la FIFA, en donde solo figura otro sudamericano: Vinícius Júnior del Real Madrid.

En dicho once figuran también seis jugadores del Manchester City, Kyle Walker, Rubén Dias, John Stones, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne y Erling Haaland.

Completan el equipo Jude Bellingham y Thibaut Courtois (ambos del Real Madrid) y el francés Kylian Mbappé (PSG).

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO