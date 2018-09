Neymar ha sido el 'olvidado' en la última ceremonia de The Best FIFA 2018. Los capitanes, seleccionadores y periodistas consideraron que el brasileño no merecía estar entre los tres mejores. Por ello, la estrella del PSG no recibió ni un solo voto.



La situación del delantero ha cambiado dramáticamente el último año. En la gala del 2017, el ex jugador del Barcelona apareció en el podio junto a Cristiano Ronaldo (el ganador del trofeo) y Lionel Messi.

En 2017, Neymar recibió el respaldo del 6,97% de todos los votantes. Mientras que el año anterior -en el 2016-, el atacante ya se codeaba con los grandes y llegó al cuarto lugar con un total de 6,23% de aprobación.

La temporada pasada, 'Ney' abandonó el Barcelona y pasó a las filas del PSG a cambio de 222 millones de euros y colaboró con 28 goles en 30 partidos, antes de lesionarse en la recta final de la campaña.

Neymar se perdió la vuelta de octavos de Champions contra Real Madrid (su equipo quedó eliminado). En la Copa del Mundo, sin estar al ciento por ciento, llegó a cuartos de final con la selección de Brasil y dejó una pálida imagen.

La consecuencia de las decepcionantes actuaciones del brasileño se han visto reflejadas en las votaciones del The Best. Cabe señalar que el delantero tampoco formó parte del once ideal del FIFPro, en el que sí estuvo en 2015 y 2017.

