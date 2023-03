Hoy en el Camp Nou, Neymar Jr. fue el foco de atención en las semifinales de la Kings League cuando, por medio de un video promocional donde simulaba un secuestro a Gerard Piqué, al que le pidió a cambio un equipo dentro de la Kings League para ser liberado. El exdefensor aceptó el supuesto chantaje, pero luego confirmaría que dicho nuevo equipo sería en una franquicia en Brasil.

“Geri, Geri, Geri. Lo siento, pero ‘o Rei‘ solo hay uno y era brasileño. Hagamos un trato: dame un equipo dentro de la Kings League”, solicitó Neymar para liberar a Gerard Piqué, quien estaba atado a una silla viéndolo por un televisor. Ante esto y a segundos de inaugurar el final four, el ex de ‘la roja’ respondió: “Te lo doy ahora, porque me tengo que ir al Camp Nou”. “Fue fácil”, celebró el crack del PSG, mientras el ex futbolista gritaba “suéltame, irmão (hermano)”.





Y después de Ronaldinho…



Así se ha anunciado que Neymar tendrá un equipo en la #KingsLeague de Brasil.



🎥 @KingsLeague pic.twitter.com/JzkA16NKuG — Relevo (@relevo) March 26, 2023





Varios minutos después de haber iniciado el show de las semifinales, Gerard Piqué se tomó un momento para ahondar en el pedido de Neymar y señaló que el capitán de la Selección de Brasil tendría su propio equipo en su país natal, desatando la locura entre los presentes y en las redes sociales, donde fue tendencia.

“Me habían secuestrado y ‘Ney’ lo había organizado todo, porque quería paralizar la Kings League, que no sucediera el final four. Me ha chantajeado, me ha pedido una plaza en la Kings League de Brasil y se la hemos tenido que dar, como han podido ver en el video”, explicó Gerard Piqué.





Y el Camp Nou volvió a corear ese nombre…



🎶 "Messi, Messi, Messi".



🎥 @DCampoy10 pic.twitter.com/z1B03Gt3OR — Relevo (@relevo) March 26, 2023





Cabe recordar que, hace poco, la Kings League incluyó como refuerzo estrella del equipo Los Porcinos a el ex campeón del mundo, Ronaldinho, en la que fue una fuerte motivación para que las estadísticas del torneo que combina fútbol y entretenimiento se dispararan.





