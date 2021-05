Neymar, aún con 29 años, tiene muchos objetivos por cumplir en el fútbol. El delantero renovó contrato con PSG hasta 2025 y espera ganar la Champions League en ese periodo. También quiere conquistar un Mundial con la selección brasileña. Asimismo, el jugador desea compartir con los mejores del mundo y en esa lista aparece Cristiano Ronaldo.

El crack, hasta aquí, ha tenido de compañeros a Lionel Messi, en Barcelona, y Kylian Mbappé, con ‘Les Parisiens’, catalogados como dos de los mejores en la actualidad. No obstante, el astro de la ‘Canarinha’ anhela saltar a la cancha vistiendo la misma camiseta que el actual futbolista de la Juventus.

“¿Con qué otro jugador me gustaría jugar? Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores como Messi y Mbappé. Pero todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo”, respondió Neymar en una amplia entrevista concedida a la conocida revista francesa GQ.

El atacante luso tiene contrato con el club italiano, pero tendría el deseo de marcharse debido a la discreta campaña en la Serie A que le dejaría sin clasificación a la próxima Champions League. Es más, PSG siempre apareció como una opción para ‘CR7’, pero se desconoce si la entidad francesa estaría dispuesta a realizar algún movimiento.

Los otros sueños de Neymar

En el mismo diálogo, ‘Ney’ expresó que quiere “ganar el Mundial. Este siempre ha sido el mayor sueño de mi carrera. Pero también quiero ganar todos los títulos con el PSG. Tengo casi 30 años y tengo una buena carrera, a nivel personal”.

En otro momento, el jugador de PSG comentó cómo viven este deporte en su país. “Los ingleses crearon el fútbol, pero Brasil es el país del fútbol. Todos juegan al fútbol cuando son jóvenes, ya sea que se conviertan en profesionales o simplemente jueguen con sus amigos, todos tienen esa pasión. Es algo emotivo para los brasileños”.