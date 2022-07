Fichó por PSG en agosto del 2017 a cambio de 222 millones de euros. Han pasado ya casi cinco años de aquella operación que significó todo un récord en la historia del fútbol. Ha transcurrido todo ese tiempo y, para muchos, la brillantez que mostró en Barcelona no se le ha visto en el club francés. Así lo piensa Thomas Meunier, su excompañero.

“Tengo que admitir que era un gran admirador de Neymar cuando él jugaba en Barcelona. La remontada es toda suya. Si tuviese 10 años, tendría un póster de él en mi cuarto. Sin embargo, perdió su magia en París, en mi opinión”, señaló en la revista Kicker, el belga, que coincidió con ‘Ney’ durante tres años.

Dicha declaración fue rebotada por distintos medios en el mundo. En la página Vocesabiafutebol, en Instagram, se informó de ello y Neymar no dudó en responder. “Hablador de más ese muchacho”, escribió el brasileño.

Neymar le respondió a Thomas Meunier en redes sociales.

Volviendo a Meunir, de la remontada que habló fue de la se produjo en marzo del 2017. Esa vez, en el Camp Nou, ’Ney’ anotó un doblete y fue una de las figuras en Barcelona, que remontó la llave al vencer 6-1 al PSG, en la vuelta de octavos de final de la Champions League.

“En París, el director deportivo (Leonardo), me dejó, no quería renovarme. Todo pasó sin mí, hasta la final de la Champions, en la que merecía estar. Personalmente, tampoco fue fácil salir de París. Mis esposas, mis hijos, yo mismo, todos amamos la ciudad. Fue difícil irse. Pero con el tiempo me adapté”, comentó Meunier, por otro lado, sobre el final de su historia en PSG.

El presente tiene, por ahora, a Meunier en Borussia Dortmund desde hace dos temporadas, mientras que Neymar continúa en PSG y va por su sexto año.