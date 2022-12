“Estoy destrozado psicológicamente”: desde la primera expresión, Neymar dejó claro cómo ha vivido las últimas horas desde que Brasil quedó eliminado en Qatar 2022. Luego de la derrota contra Croacia en la tanda de los penales, el delantero apenas y atendió a los medios de comunicación en la zona mixta.

Tras un día en silencio, el 10 de la ‘Canarinha’ se pronunció mediante las redes sociales y situó el tropiezo frente a los croatas como uno de los más impactantes de su carrera. “Esta fue sin duda la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego me eché a llorar sin parar. Desafortunadamente, va a doler por mucho tiempo”, expresó.

A pesar del revés, ‘Ney’ se queda también con lo positivo y resaltó la actitud de sus compañeros a lo largo de la Copa del Mundo. “Luchamos hasta el final y estoy orgulloso de mis compañeros porque no faltó compromiso ni dedicación. Este grupo lo merecía, lo merecíamos nosotros, Brasil lo merecía…”, señaló.

El mensaje de Neymar tras eliminación de Brasil. (Foto: Instagram)

Luego, el crack de la Verdeamarela asumió la caída contra lo europeos en los cuartos de final y reiteró que la plantilla estuvo comprometida en cada partido. “¡Pero esa no era la voluntad de Dios! Valió la pena todo sacrificio para sentir el cariño de cada uno en la cancha...”, expresó el hombre de Paris Saint Germain.

Neymar cerró mostrando gratitud a todas las personas que respaldaron al equipo nacional de Brasil durante la Copa del Mundo, tanto en Catar, como en su país y en otros lugares del planeta. “Gracias a todos por su apoyo con nuestra selección. Desafortunadamente no funcionó... va a doler por mucho, mucho tiempo”, afirmó.

“Gracias por todo mi Dios, me diste todo y no me puedo quejar de nada. Solo gracias por cuidarme. Todo honor y toda gloria es siempre para ti, sin importar las circunstancias”, sentenció en un párrafo dirigido para el Todopoderoso, de quien el futbolista es muy devoto y lo demostró en varias ocasiones.

¿Neymar deja la selección de Brasil?

En uno de los pocos contactos con la prensa tras la debacle, a Neymar le consultaron por su futuro con la selección. Entonces, el astro de Brasil dejó dudas con su respuesta: “Decir que este es el final, estaría apurado. Pero tampoco garantizo nada. La cabeza todavía está caliente, no estoy pensando con claridad. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora”, dijo.