Hincha agredido por Neymar se defiende y cuenta su versión del incidente

Neymar ha estado en el ojo de la tormenta por golpear a un hincha después de la derrota de PSG frente a Rennes en la final de la Copa de Francia. El delantero, incluso, podría recibir una severa sanción de las autoridades del fútbol galo.

El fanático responde al nombre de Edouard y ha dado su testimonio de lo acontecido en el Stade de France. Claro, el aficionado también fue criticado porque muchos le acusaron de insultar al brasileño.

“Yo no le insulté. Solo le dije a los futbolistas que no jugaron a nada. A Verrati y a Buffon también, no solo a él (Neymar), se lo dije a todos los jugadores del equipo”, se defendió el hombre en declaraciones que reproduce Sport de España.

El puñete del delantero dejó algunas heridas en Edouard. “Me sorprendió. La seguridad del PSG vino y me prometieron que lo solucionarían. Tenía sangre en la nariz y en el labio, con un corte”, agregó.

El hincha salió al frente para dar su versión, pues un video publicado en Internet muestra cómo este sujeto insultaba a los futbolistas de PSG. A Verratti le tildó de racista, “aprende a jugar al fútbol”, dijo a Neymar.