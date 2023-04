Neymar es el máximo referente de la Selección de Brasil actualmente y, aunque algunos títulos se le hayan escapado de las manos a pocos segundos de celebrarlos, se ganó el respeto de sus rivales, como en la final de la Copa América 2021, donde enfrentó a la Argentina del ‘Dibu’ Martínez, quien reconoció que sólo le quedó rezar para que ‘Ney’ no haga de los suyas.

“Neymar es el mejor futbolista contra el que jugué. En la final de la Copa America, intentábamos frenarlo y no podíamos. En ese momento pensaba: ‘¡Oh por dios, es el mejor que he enfrentado!’ ¿Si me preparé de una manera diferente? No, obviamente tú rezas para que él tenga un mal día y para que tus cuatro defensores tengan el mejor día de su vida”, confesó el portero campeón del mundo.









Sin embargo, en dicha final de la Copa América 2021, la Selección de Argentina hizo mucho más que rezar para que Neymar tuviera un mal día. Los futbolistas de la ‘albiceleste’ derrumbaron al crack brasileño siete veces y muchas de esas faltas pudieron haber sido marcadas con tarjeta roja, pero el juez de partido, el polémico Esteban Ostojich, no lo determinó así.









¿Qué dijo el presidente de la UEFA sobre el ‘Dibu’ Martínez?





En el libro Messiánico, los periodistas franceses Sebastián Fest, Alexandre Juillard recogieron las declaraciones del presidente de la UEFA, Aleksandr Ceferin, luego de que se disputara la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia, donde el dirigente europeo arremetió contra el ‘Dibu’ Martínez por sus ‘festejos’ obscenos contra su rival de esa noche, Kylian Mbappe.

“No puedo entender que se burle de Mbappé, lo de la marioneta y cosas así. Eso no es deportividad, fue primitivo y no me gustó. Fue una cosa repugnante. Eso no se hace. ¡Ganaste la Copa del Mundo! Demuestra algo de grandeza, demuestra que no eres un primitivo. Puedes ser un arquero perfecto, pero si no eres buena persona...”, sentenció el mandamás de la UEFA.





Dibu Martínez con un muñeco de Mbappe en brazos mientras celebraba el título mundial en Argentina.





