Neymar cumple 27 años: Personalidades del fútbol felicitan al crack brasileño

El brasileño Neymar , que este martes cumple 27 años, recibió saludos de diversas personalidades e instituciones del fútbol, entre las que destaca la felicitación del club Santos, que le rindió un pequeño homenaje a su "chico de la Villa" en redes sociales al considerarlo "uno de los mejores jugadores santistas del milenio".

"¡Feliz cumpleaños, Neymar Jr! Que este sea un año campeón más en tu vida", afirmó el club del litoral de Sao Paulo en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

El Santos, en el que el delantero empezó a jugar cuando tenía 11 años, destacó que Neymar hizo su estreno en el fútbol profesional en ese equipo en 2009 y defendió "el manto sagrado" hasta mediados de 2013, "conquistando títulos y encantando al mundo".

Con la camiseta del Santos, Neymar anotó 138 goles en 230 partidos y conquistó seis títulos, entre ellos tres Campeonatos Paulistas, una Recopa Sudamericana, una "inédita" Copa do Brasil y el "tan esperado" tricampeonato de la Libertadores, según el club.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) también felicitó a la estrella de la Canarinha con una foto del futbolista sosteniendo la medalla de oro que ganó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016: "¡Hay un campeón olímpico cumpliendo años hoy! Felicidades, Neymar Jr.".

No obstante, fue el lateral Daniel Alves, amigo cercano del atacante del París Saint-Germain (PSG) y quien acudió a su exclusiva fiesta ofrecida la noche del lunes, quien inauguró el día de felicitaciones.

También vía redes sociales, Alves dijo que cuando hay amor "sobran las palabras y queda lo que más valoramos en la vida".

"Admiración es la palabra que más me acerca de ti, Neymar Jr. Admiración no por lo que representas, sino por lo que eres cuando se apagan los focos y encendemos el ser real que existe dentro de ti", expresó el lateral, quien comparte vestuario en el PSG con el ex jugador del Santos.

"Me encantaría que un día todos conociesen un poco de esa parte (suya), estoy seguro de que sacarían toda esa capa robusta que la fama crea a veces. Te quiero, mi hermano", añadió.

El padre y representante de Neymar afirmó que espera poder "ayudar" al futbolista "por mucho tiempo". "¡Continúa mirando hacia adelante y baja la cabeza solo para orar y agradecer a Dios! Te amo Neymar Jr. ¡Feliz cumpleaños!", señaló.

El atacante brasileño mejora de su lesión en el pie derecho, que le impedirá jugar hasta principios de abril, y que se está tratando en Barcelona, indicó el entrenador del PSG, Thomas Tuchel.

"Ya no le duele, la cosa va mejor desde que viajó a España", indicó el técnico, que señaló que el futbolista más caro de la historia está "recuperando confianza en su pie".

Tuchel estuvo anoche en la fiesta de cumpleaños que el brasileño organizó en una sala del centro de París, a la que acudieron todos los integrantes de la plantilla y algunas estrellas.

El técnico alemán aseguró que era un deber de todos arropar a su estrella en este momento difícil, que le impedirá perderse los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United, algo que ya le sucedió la temporada pasada frente al Real Madrid.

"Era nuestro deber mostrarle que le respaldamos", aseguró el entrenador.

La fiesta, a pocos metros del palacio del Elíseo, residencia del presidente francés, estuvo marcada por el color rojo.

Todos los participantes mostraban prendas de ese color que incluso teñía las muletas con las que llegó Neymar acompañado de su hijo.

La música brasileña tiñó la fiesta, en la que también estuvieron la organizadora de fiestas Cathy Guetta, la mujer del famoso "dj" David Guetta, así como Bon Sinclair.

Los miembros de la plantilla se retiraron pronto, puesto que hoy debían preparar el duelo de octavos de final de la Copa de Francia ante el modesto Villefranche-sur-Saone, de tercera división.

Con la mente puesta en la ida de los octavos de seguridad del próximo martes el Old Trafford, Tuchel aseguró que el duelo de mañana será "muy importante", tras haber caído el pasado domingo contra el Lyon, primera derrota liguera del PSG.

Para paliar la baja de Neymar, el técnico germano negó que quiera que el francés Kylian Mbappé retome su papel en la media punta, porque considera al internacional galo más eficiente como delantero.

Tuchel señaló que en las próximas horas decidirán si el centrocampista italiano Marco Verratti está recuperado de su lesión en el tobillo y puede jugar en la competición europea.

