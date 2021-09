Después de brindar una asistencia en la acción decisiva del PSG-Metz (el gol de Achraf Hakimi para el 2-1), Neymar pasó por las redes sociales y se centró en una jugada que se produjo en otro partido: Lyon-Troyes. En aquel duelo, Lucas Paquetá vio una tarjeta amarilla, luego de hacer un regate. Esa decisión arbitral, desde la óptica del ex Barcelona, ha sido injusta y condicionada a quienes aún practican el conocido ‘Jogo Bonito’.

Paquetá, compañero de ‘Ney’ en la selección, intentó hacer un sombrero para pasar del defensor contrario. Pero, el jugador brasileño de Lyon falló y el globo impactó en el adversario, por lo que el sudamericano pidió mano. En ese momento, todo andaba en orden, hasta que llegó la amonestación para el ex Flamengo.

De acuerdo con el criterio de la autoridad del compromiso, Paquetá quiso provocar al hombre de Troyes. Entonces, por esa razón, Neymar explotó y se sintió identificado. Para el 10 de PSG, ese tipo de decisión perjudican el espectáculo y se despachó con una potente historia mediante Instagram.

Neymar expresó su indignación mediante una historia en Instagram. (Foto: Captura)

“Esta escena es muy triste, sacar tarjeta amarilla por un regate... El gesto técnico es una solución, no importa dónde se realice en el campo y no importa el minuto en el que se realiza. Eso es lo que me pasó a mí la temporada pasada. Y este año le está pasando a Paquetá”, inició el goleador de ‘Les Blues’.

“Honestamente, no entiendo las razones. Se acabó el famoso ‘Joga Bonito’. Disfruten mientras puedan”, advirtió Neymar, quien vivió algo similar el año pasado en un partido contra Montpellier. Ese día, el atacante fue quien hizo un sombrero para pasar de la marca de un contrario y recibió la reprimenda arbitral.