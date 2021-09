Jean Pierre Adams, exdefensa del cuadro francés Paris Saint Germain en la década de los 70, falleció este lunes a los 73 años en Hospital Universitario de Nîmes, según informó el diario francés L’equipe.

El exfutbolista permanecía en un coma profundo desde 1982 debido a un error en la dosis de anestesia que le administraron previo a una intervención quirúrgica en su rodilla en el Hospital Édouard Herriot en Lyon.

La historia de Adams en el mundo del balompié empezó cuando apenas tenía 10 años y se mudó a Francia de su natal Senegal, iniciando su carrera en el fútbol en el Nimes, continuando gran parte de su carrera en el OGC Nice.

Al cumplir los 29 años fue fichado por el PSG, siendo incluso internacional con la selección Francesa, disputando 22 partidos, haciendo pareja defensiva con Maurius Trésor, conocida como “La Guardia Negra”.

Sin embargo, su vida fue truncada debido a una negligencia médica cuando tuvo que ser operado debido a una rotura de ligamentos, el 17 de marzo de 1982. El anestesista tuvo que cumplir un mes de sanción, a parte de una fuerte multa monetaria, sin embargo, Adams nunca despertó.

Su esposa, Bernadette Adams, lo atendió todo este tiempo, sin perder la esperanza de que su marido volviera a despertar. Según informes de The Sun, en marzo de este año, Adams no podía comunicarse, pero respiraba, comía y tosía sin necesidad de equipamiento médico.

“La gente en Facebook dice que debería estar desenchufado... ¡Pero no está enchufado! No tengo el valor de dejar de darle agua y comida. Tiene una rutina normal. Se despierta a las 7, come... Puede estar en estado vegetativo, pero puede oír y sentarse en una silla de ruedas”, señalaba Bernadette para el medio británico.

