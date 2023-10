La AS Roma no la tuvo nada fácil contra el Monza por la Serie A de Italia. Ganó con un agónico tanto de El Shaarawy pese a jugar todo un tiempo con uno más. Lo que no fue nada fuera de lo común fue un nuevo show de Mourinho, entrenador del equipo de la capital italiana: fue expulsado por festejar el gol de manera provocadora y se animó de hablar del caso de dopaje del ‘Papu’ Gómez, jugador del Monza.

El polémico estratega luso, en conferencia de prensa, no dudó en referirse al caso del argentino, quien ha sido sancionado por dos años por un caso de dopaje. Y es que esto no fue de a gratis, pues el campeón del mundo con Argentina, una semana atrás, se refirió a ‘Mou’: “¿Mourinho? Sólo tengo un recuerdo de él y es ganar la Europa League con el Sevilla contra él”.

El luso no solo le restó importancia a Gómez, sino que ninguneó algún aporte del argentino en aquella final de Europa League: “No recuerdo que haya jugado en la final de la Europa League contra nosotros. Me parece que lo hizo contra Juventus en semifinales con un control ya positivo”.

Cabe recordar que Gómez no estuvo presente en este encuentro debido a un examen que arrojó la presencia de terbutalina, una sustancia empleada para el tratamiento de afecciones respiratorias, cuando todavía era jugador del Sevilla.

“No es mi problema.Tengo tos, pero no quiero tomar ni jarabe ni pastillas. O podría tener problemas para pasar las pruebas antidoping…”, señaló, irónicamente, el entrenador de la Roma en clara referencia a lo sucedido con el ‘Papu’.

Y es que Alejandro Gómez fue sancionado por la UEFA con dos años de suspensión por dar positivo a un control de antidoping en noviembre de 2022, solo un mes antes de salir campeón del mundo con la albiceleste. El exSevilla aseguró que la sustancia que ingirió, por error, fue jarabe para la tos de su hijo.

Esta acción va en contra de las regulaciones establecidas, ya que debía haber notificado cualquier sustancia que consumiera al cuerpo médico del Sevilla. Incluso, esta situación podría haber perjudicado su continuidad en el Sevilla y su posterior arribo al Monza, según destaca el medio Olé.





VIDEO SUGERIDO: