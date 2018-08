Mourinho sobre documental de Manchester City: "puedes comprar todo, pero no puedes comprar clase"

El técnico de Manchester United, José Mourinho , dijo que su rival en la Premier,Manchester City , fue “irrespetuoso” y falto de “clase” en un documental estrenado esta semana.

El documental de ocho partes de Amazon sobre la campaña titular del City en la Premier la temporada pasada le dio a las cámaras acceso casi ilimitado a los jugadores y entrenadores, ofreciendo una mirada a los vestidores de Pep Guardiola.



"Pienso que puedes tener una película fantástica, respetando a otros” , dijo Mourinho. “Puedes ser un club rico y comprar a los mejores jugadores del mundo, pero no puedes comprar clase”, agregó.



En una entrevista con la televisora británica Sky Sports, Mourinho no se refirió a ningún momento en particular del documental, titulado: “All or nothing: Manchester City”. Sin embargo, en una parte, el mediocampista Kevin De Bruyne habla sobre sus problemas cuando estaba en Chelsea bajo el mando de Mourinho.



Guardiola no piensa que el documental exponga sus secretos.



"Cuando aceptamos la presencia de las cámaras 24 horas al día, ese tipo de cosas puede pasar” , dijo. “No pienso que fue nada especial. La gente va a ver cómo vive un equipo de fútbol tras la escena. Los jugadores hacen las tácticas”, añadió. “No son mis ideas, son los jugadores”.



Fuente: AP