Mohamed Salah consideró a Real Madrid y Barcelona como “clubes top” y no le cerró las puertas a un eventual fichaje por esas instituciones, en diálogo con As. A raíz de ello, los medios deportivos empezaron a especular con el futuro del egipcio, hoy integrante de Liverpool.

Sobre tal situación, el entrenador de los ‘Reds’, Jürgen Klopp, intentó entender por qué Mohamed Salah querría marcharse del elenco inglés. En la previa al choque ante West Bromwich por la Premier League, el alemán dejó en claro que no ve motivos deportivos ni económicos y dejó una irónica frase.

“La única razón para dejar el Liverpool en este momento es el clima. ¿Qué otra razón podría haber? Este es uno de los clubes más grandes del mundo. Pagamos un buen dinero, tal vez no sea lo más alto en el mundo, pero pagamos bien, tenemos un estadio sensacional con seguidores sobresalientes, tenemos una base de fans en todo el mundo y nuestros colores son el rojo, que es el color más bonito de todos modos”, aseguró Klopp en rueda de prensa.

Eso sí, el estratega explicó que es imposible presionar a algún jugador para que permanezca en Liverpool. “No se puede obligar a nadie a quedarse, pero eso es todo. Por cierto, nunca lo hicimos. Se trata de sincronizar, en el momento adecuado. Hacemos cambios y traemos jugadores y si un jugador quiere ir, probablemente no lo retengamos”, indicó.

“Cuando ‘Mo’ respondió a la pregunta, fue que estos clubes podrían estar interesados y no lo descartó. Si le preguntas a cualquier jugador del mundo que no esté jugando en el Barcelona o el Real Madrid si se imagina jugando allí algún día y te responde: ‘No, el fútbol español no es para mí’, ¿por qué debería decir eso? Lo único que dijo fue que veremos y está en manos del club”, sentenció Klopp.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Real Madrid y el impresionante regalo para dos hinchas merengues. (Video: Real Madrid)