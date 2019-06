DT de Flamengo observó a Miguel Trauco en juego de la Copa América 2019

El nuevo entrenador de Flamengo , Jorge Jesus, se desplazó el martes hasta el Maracaná para ver el partido entre Perú y Bolivia. El técnico estuvo atento a la actuación de Miguel Trauco , uno de los futbolistas de su plantilla.

La situación del marcador izquierdo no ha sido cómoda. El peruano tuvo poca continuidad en lo que va de la temporada. Sin embargo, el defensa, que sabía de la presencia del estratega portugués, desea seguir en el 'Fla'.

“Sé que me está mirando. Traté de hacerlo lo mejor que pude”, admitió Trauco al finalizar el encuentro con victoria para la Blanquirroja. El zurdo pudo salir de Flamengo iniciando el 2019, pero eligió continuar con el ‘rubronegro’.

Jorge Jesus, nuevo técnico de Flamengo, llegó al Maracaná el martes. (Foto: Luiz Victor Lopes - Globo Esporte)

No obstante, la permanencia del jugador en el 2020 no está confirmada. El ex Universitario tiene contrato hasta fin de año, pero el club está en conversaciones para incorporar a Filipe Luís, del Atlético de Madrid y la selección brasileña.

A Trauco le gustaría seguir en Flamengo, pero dependerá de la elección de Jorge Jesus. Por el momento, el peruano está concentrado en el trabajo con su selección. “No sé nada (sobre la renovación). Ahí ya está con la directiva y con mi manager”, concluyó.

