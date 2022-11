México vs. Polonia EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la primera jornada del grupo C del Mundial Qatar 2022 este martes 22 de noviembre del 2022 desde las 11:00 a.m. (horario peruano) en el estadio 974.

En medio de las ácidas críticas por parte de la prensa azteca y solo ocho victorias en 17 partidos durante ese año llega la selección de Gerardo Martino. “Intentaremos ganar el partido para intentar revertir esa imagen que tiene la gente”, expresó el estratega argentino en la conferencia de prensa previa al debut en la Copa del Mundo.

¿A qué hora juegan México vs. Polonia en el Mundial Qatar 2022?

México – 10:00 a.m.

Perú – 11:00 a.m.

Ecuador – 11:00 a.m.

Colombia – 11:00 a.m.

Venezuela – 12:00 m.

Bolivia – 12:00 m.

Argentina – 1:00 p.m.

Chile – 1:00 p.m.

Uruguay – 1:00 p.m.

Paraguay – 1:00 p.m.

Brasil – 1:00 p.m.

España – 5:00 p.m.

Si bien en México quieren romper la maldición de solo quedar en octavos de final, la visión del ‘Tata’ Martino es de cautela: “Nuestra expectativa es poder jugar los tres partidos de la misma forma”, explicó. Para este duelo, el DT se apoyará en la experiencia de Guillermo Ochoa, Héctor Moreno y Héctor Herrera. A ello se añade el momento de Hirving Lozano, referente de ataque.

De su lado, Polonia quiere superar la ronda de grupos por primera vez desde México 1986. Entonces, el representativo europeo confía plenamente en la figura de Robert Lewandowski que, por increíble que parezca, buscará su primer gol en la Copa del Mundo. Con el ‘9′, se destacan los nombres del portero Szczesny, el medio Zielinski o el atacante Milik.

México vs. Polonia: canales de transmisión

México – SKY Sports, Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas

Perú – DirecTV Sports, Latina Televisión

Ecuador – DirecTV Sports, Teleamazonas

Colombia – DirecTV Sports, RCN TV, Caracol TV

Venezuela – DirecTV Sports

Bolivia – Tigo Sports

Argentina – DirecTV Sports, TyC Sports, TeleCentro

Chile – DirecTV Sports

Uruguay – DirecTV Sports, Antel TV, Canal 4

Paraguay – Tigo Sports Plus, Canal Trece, Telefuturo, SNT

Brasil – SporTV, Globo

¿Dónde ver online México vs. Polonia en el Mundial Qatar 2022?

México – ViX Plus, TUDN en vivo, Azteca Deportes en vivo, Blim TV

Perú – DirecTV GO, Latina.pe

Ecuador – DirecTV GO, ECDF App, CNT Play

Colombia – DirecTV GO, Caracol Play

Venezuela – DirecTV GO

Bolivia – Tigo Sports App, Entel TV Smart

Argentina – DirecTV GO, TyC Sports Play

Chile – DirecTV GO

Paraguay – Tigo Sports App

Uruguay – DirecTV GO, MCGo Live

Brasil – GloboEsporte.com, NOW NET e Claro

España – Gol Mundial, Movistar Plus

México vs. Polonia: posibles alineaciones del partido

México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Luis Chávez, Edson Álvarez, Héctor Herrera; Hirving Lozano, Henry Martín y Alexis Vega.

Polonia: Szczesny; Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski; Krychowiak, Szymanski, Zielinski, Zalewski; Milik y Lewandowski.

