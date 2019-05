México vs. Japón: Tagawa anota el 2-0 frente al ‘Tricolor’ en el Mundial sub 20 | VIDEO Kyosuke Tagawa amplía la ventaja en el encuentro entre México y Japón por la segunda jornada del Mundial sub 20

Kyosuke Tagawa marcó el 2-0 para el combinado japonés. (Captura y video: DirecTV - FIFA)