México vs. Japón: Miyashiro completó doblete y firmó el 3-0 en Mundial Sub 20 Una buena jugada asociada terminó en el tercer gol de Japón, que complica las chances de México se seguir en carrera en el Mundial Sub 20.

Así fue el gol de Miyashiro para el 3-0 sobre México. (Captura y video: DirecTV Sports)