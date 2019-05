México vs. Italia: De la Rosa anotó el gol del empata para el ‘Tricolor’ en el Mundial sub 20 [VIDEO] Roberto de la Rosa convirtió el 1-1 del México vs. Italia, en la primera jornada del Mundial sub 20, torneo que se desarrolla en Polonia

Mira el gol de Roberto De la Rosa que puso el empate en el México vs. Italia. (Captura y video: DirecTV / Fuente: FIFA)