México vs. Italia: Luca Ranieri adelanta a la ‘Nazionale’ en el Mundial sub 20 | VIDEO Luca Ranieri, dentro del área chica, colocó el 2-1 en el encuentro entre México e Italia por la primera jornada del Mundial sub 20

Mira el gol de Ranieri que puso el 2-1 en el México vs. Italia. (Captura y video: DirecTV Sports / Fuente: FIFA)