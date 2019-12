Lionel Messi está en lo más alto en el mundo del fútbol actual. Y es que viene de ganar el Balón de Oro 2019, su sexto trofeo de esta clase a nivel profesional por encima de otras figuras como Virgil van Dijk, Sadio Mané y Cristiano Ronaldo.

Justamente, el delantero argentino supera ahora al portugués en la premiación que entrega la revista France Football.

En su momento, Lionel Messi le llevó dos Balón de Oro a Cristiano Ronaldo, pero las tres Champions League consecutivas del popular ‘CR7’ hicieron que el luso lo igualara. Es más, el crack del Barcelona ha hablado con France Football y ha aceptado que al ascenso del internacional con la Selección de Portugal lo afectó, todo a nivel deportivo.

“La verdad que cuando me igualó, me hizo un poco de daño. Yo no soy para decir quién es el mejor jugador de la historia. Soy más un constructor de juego que un goleador. Cada año tengo la chance de tener nuevos compañeros”, fue lo que sostuvo Messi respecto a la consulta sobre Cristiano y el Balón de Oro 2019.

Messi sabe que su tiempo como ‘Rey’ no es eterno

Hay que tener en cuenta que ‘Leo’ sostuvo en plena gala que el tiempo de su retirada está cada vez más cerca (32 años), pero que aún le queda tiempo en el ámbito profesional.

Por otra parte y tras llevarse el Balón de Oro 2019, Lionel Messi está de vuelta en España para prepararse de cara a la fecha 16 de LaLiga Santander 2019. Los dirigidos por el técnico Ernesto Valverde se medirán este sábado frente al Mallorca en Camp Nou.