Melgar vs. Junior EN VIVO: ¿en qué canal y a qué hora se juega el partido por la Copa Libertadores 2019?

Este martes 2 de abril, Melgar tendrá una nueva oportunidad para sumar sus primeros tres puntos en la presente edición de la Copa Libertadores cuando reciba a su similar del Junior de Barranquilla en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa.

Los dos equipos se sitúan en la tercera y cuarta posición del Grupo F que lidera el Palmeiras brasileño con 6 puntos y donde el San Lorenzo de Almagro es segundo con 4 puntos.



El Melgar, que dirige el argentino Jorge Pautasso, se encuentra en el tercer lugar con un punto gracias al empate (0-0) que consiguió arrancarle al San Lorenzo, mientras que Junior es el colista al haber perdido sus cotejos contra los argentinos (1-0) y ante el Palmeiras (0-2).



El equipo rojinegro llegará fortalecido con la dosis de moral que le supuso vencer este sábado por 3-1 a la Universidad San Martín de Porres con un triplete de su goleador, el argentino Bernardo Cuesta.

Por su parte, el Junior de Barranquilla intentará llevarse los tres puntos de Arequipa para evitar complicarse la clasificación en la segunda rueda del grupo.



El conjunto dirigido por Luis Fernando Suárez atraviesa un momento dubitativo en el que solo ha ganado un partido de los últimos siete disputados.

Fecha del Melgar vs. Junior

El partido entre Melgar y Junior por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019 será realizado este día martes 2 de abril.

Hora del Melgar vs. Junior

México: 6:30 pm.

Perú : 7:30 pm.

Ecuador: 7:30 pm.

Colombia: 7:30 pm.

Venezuela: 8:30 pm.

Bolivia: 8:30 pm.

Argentina: 9:30 pm.

Chile: 9:30 pm.

Paraguay: 9:30 pm.

Uruguay: 9:30 pm.

Brasil: 10:30 pm.

Reino Unido: 00:30 am.

España: 01:30 am.

Japón: 10:30 am. (14 de marzo)

Canal del Melgar vs. Junior

Fox Sports 3