Melgar vs. Caracas EN VIVO ONLINE: ¿cómo, cuándo y dónde ver la Copa Libertadores?

Melgar tiene la gran prioridad de lograr una hazaña este martes 26 de febrero por la Copa Libertadores , cuando visite a Caracas en el Estadio Olímpico de la UCV con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. El partido inicia a las 7.30 p.m. hora del Perú y 8.30 p.m. hora de Venezuela y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por FOX Sports. Perú21 te trae la mayor información del torneo internacional y todos los detalles que debes conocer para ver fútbol online desde tu celular o cualquier dispositivo móvil.

Si el equipo dirigido por Jorge Pautasso consigue un empate, un triunfo o una derrota por un gol de diferencia, sería el último inquilino en el Grupo F, conformado por San Lorenzo (ARG), Palmeiras (BRA) y Junior de Barranquilla (COL). Melgar llegará a Caracas con una importante diferencia y con sus titulares frescos al no desgastarse en la Liga 1 este fin de semana.

El equipo ‘dominó’ saltaría al campo de juego con los mismos jugadores que iniciaron en Arequipa, aunque el técnico Pautasso tendrá dudas en el medio sector, donde ahora tiene disponible al uruguayo Nicolás Freitas, que cumplió sanción por amarillas en el primer juego ante el Caracas.

La otra cara de la moneda es Caracas , que mantiene la ilusión de revertir el resultado si hace un partido perfecto. La dura misión es ganar por 3-0, sin embargo, tiene la limitación que ha mostrado en el arranque del campeonato venezolano.

Con todo, pese a la confianza plena del cuerpo técnico, el de Tarazá no ha podido marcar en 3 apariciones y más de 250 minutos en el camino del Caracas hacia la fase de grupos.



Melgar vs. Caracas: alineaciones posibles

Melgar : Carlos Cáceda; Giancarlo Carmona, David Villalba, John Narváez, Carlos Neyra; Joel Sánchez, Hideyoshi Arakaki (o Nicolás Freitas), Alexis Arias, Ángel Romero; Johnny.



Caracas : Alain Baroja; Eduardo Fereira, Juan David Muriel, Rosmel Villanueva, Bernardo Añor; Ricardo Martins, Leonardo Flores, Néstor Canelón, Daniel Saggiomo; Jesús Arrieta y Carlos Espinoza.



Canales para ver Melgar vs. Caracas por Copa Libertadores

Argentina: FOX Sports

Australia: beIN Sports 1, beIN Sports Connect, Kayo Sports

Brasil: SporTV3

Canadá: beIN Sports en Español, beIN Sports, Canadá, beIN Sports Connect

Chile: FOX Sports 1 Chile, FOX Sports Cono Sur

Colombia: FOX Sports Colombia, FOX Sports Cono Sur

Ecuador: FOX Sports

Paraguay: FOX Sports

Perú: FOX Sports

Estados Unidos: beIN Sports en Español, beIN Sports Connect

Uruguay: FOX Sports



¿Cómo ver por app móvil el Melgar vs. Caracas en vivo?

Horarios en el mundo para ver Melgar vs. Caracas por Copa Libertadores

México: 6:30 pm.

Perú: 7:30 pm.

Colombia: 7:30 pm.

Ecuador: 7:30 pm.

Venezuela: 8:30 pm.

Bolivia: 7:30 pm.

Argentina: 8:30 pm.

Chile: 8:30 pm.

Paraguay: 8:30 pm.

Uruguay: 8:30 pm.

Brasil: 9:30 pm.

Reino Unido: 00:30 am. (27 de febrero)

España: 1:30 am. (27 de febrero)

Italia: 1:30 am. (27 de febrero)

Japón: 10:30 am. (27 de febrero)



Últimos partidos de Melgar

05/02/19: Melgar 1-0 U de Chile – Copa Libertadores

13/02/19: U de Chile 0-0 Melgar – Copa Libertadores

17/02/19: Melgar 0-3 Municipal – Liga 1

19/02/19: Melgar 2-0 Caracas – Copa Libertadores

23/01/19: Ayacucho 1-1 Melgar – Liga 1



10/02/19: Deportivo Táchira 2-1 Caracas – Primera División

13/02/19: Caracas 0-0 Delfín – Copa Libertadores

16/02/19: Caracas 1-1 Aragua – Primera División

19/02/19: Melgar 2-0 Caracas – Copa Libertadores

24/02/19: Academia Puerto Cabello 1-0 Caracas – Primera División