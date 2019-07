Rapinoe y su indignación sobre programación de la final del Mundial Femenino: "Es ridículo y decepcionante"

En los últimos años el fútbol femenino ha ido ganando un sitio importante en la afición del 'Deporte Rey', sin embargo, las condiciones de desigualdad no se han podido erradicar.

Ante ello la capitana del equipo estadounidense, Megan Rapinoe, ha hecho una nueva crítica. Esta vez en contra de la programación realizada para este domingo por la FIFA, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Y es que e ste mismo día se desarrollarán las finales del Mundial Femenino de Fútbol entre Estados Unidos y Holanda, la Copa de Oro entre México Y Estados Unidos y la Copa América entre Perú y Brasil; lo que no le ha sentado nada bien a la deportista quien calificó de "insulto" esta situación.

Pese a la diferencia de horarios, según lo que planeta Rapinoe, esta triple oferta de finales restaría atención a la final de mujeres. “Es ridículo y decepcionante, para ser sincera”, dijo la mediocampista norteamericana.

"No entiendo de verdad por qué hay tanta resistencia a ir sólo con un evento de mujeres (...) Pienso que está muy claro que las mujeres en el deporte no han sido tratadas con el mismo cuidado y financiación que se observan en el deporte de hombres", dijo Rapinoe.

SERÍA POSITIVO



La FIFA, uno de los principales organismos de este deporte ha señalado que, por el contrario, esta situación sería beneficiosa para llamar la atención de los tres encuentros.

“La calendarización de los distintos eventos ha pasado por un proceso amplio de consulta, que ha involucrado a todos los interesados y ha tomado en cuenta diferentes aspectos de los calendarios de partidos de hombres y mujeres”, informó la FIFA en un comunicado.



El presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, sin embargo, dijo al diario The New York Times que la decisión de programar la final de su torneo no fue deliberada pues se debió a un “error administrativo”.

Según lo programado la final femenina se realizará a las 10:00 de la mañana, mientras que el último partido de la Copa América se disputará a las 03:00 de la tarde. Por la noche, a las 8:00 se realizará, en tanto, la final de la Copa de Oro.