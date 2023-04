Kylian Mbappé vuelve a estar en el ojo de la tormenta en Francia. Esta vez, un ex campeón del mundo, Christophe Dugarry, arremetió contra su compatriota por todo el poder que ‘Donatello’ estaría acumulando en el Paris Saint-Germain según él.

“¡Él quiere hacerlo todo! Marketing, comunicación, elegir al director deportivo, elegir a los futbolistas con los que quiere jugar. ¡Que alguien pare su ego!”, pidió el mortificado campeón mundial en Francia ‘98. Esto, debido al reclamo de Kylian Mbappé porque no autorizó una publicidad del PSG con su imagen.

Luego Dugarry continuó y mencionó que “Kylian pudo haber llamado a su presidente en lugar de enviar un mensaje en las redes que dará la vuelta al mundo. Es torpe, no es elegante. La forma en que Mbappé lo hizo, creo que es como no se debe hacer”.





¿Qué dijo Mbappé sobre la publicidad del PSG?





El Paris Saint-Germain, dueño de los derechos de imagen de todos sus futbolistas, lanzó una campaña publicitaria para la próxima temporada, donde Kylian Mbappé era la cara visible del anuncio que mencionaba el concepto de familia, pero que sólo mostraba al ‘7’ y por algunos segundos a Lionel Messi.

“Acabo de ver la campaña de renovación del club para la temporada 2023/24 y en ningún momento se me informó del contenido de la entrevista con mi interlocutor. No estoy de acuerdo con el vídeo que se ha publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero no es el Kylian Saint-Germain”, sentenció el ‘7’.









