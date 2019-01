Maxi López asegura que Wanda Nara lo llama cuando Mauro Icardi está en concentración

Un nuevo capítulo en la novela que viven Mauro Icardi, Wanda Nara y Maxi López : Ahora el jugador del Vasco de Gama asegura que su ex esposa y madre de sus hijos, lo llama cuando Mauro Icardi esta en la concentración.

Como se recuerda, luego de la sorpresiva separación de Maxi López y su esposa, Wanda Nara, las especulaciones de una supuesta infidelidad por parte de la modelo con el amigo de Lopéz y también jugador profesional, Mauro Icardi, se vieron fuertemente intensificadas luego que esta última pareja finalmente se casara, tras confirmar su romance públicamente en redes sociales.

Ahora, en una entrevista al programa 'Un buen momento' de radio La Red, Maxi López reveló que su ex esposa lo llama justo en los momentos en los que Mauro Icardi se encuentra concentrando con su equipo, el Inter.

"Ella lo toma como un juego, haciéndome entrar en la casa de ella o llamándome cuando su marido está en la concentración... y romper y hacer cosas que no están buenas, más que nada por los nenes. Es una mina que se casó, que ya tuvo otros nenes y yo solo quiero mantener el vínculo con mis hijos y nada más", señaló el ex jugador del Barcelona.

López agregó que no sabe porqué su ex esposa lo llama en esos días puntuales, pero reveló que no cae en el juego y que solo responde por sus hijos.