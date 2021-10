Cerró el mercado de fichajes y Kylian Mbappé se mantuvo dentro del París Saint-German, sin embargo, en el 2022 finalizará el contrato que tiene el francés con el PSG y su futuro no se encuentra definido. Por ello, en una entrevista realizada a Mauricio Pochettino en el El Partidazo de COPE y Radio MARCA, el entrenador argentino se refirió a la situación del delantero de 22 años.

“Mbappé está bien. Es un chico tranquilo, con mucha personalidad y un carácter muy sociable. Tiene las cosas claras y le encanta el fútbol. Tiene 22 años, pero tiene una madurez muy alta para gestionar este tipo de situaciones sobre su futuro. No tengo ninguna duda de que Kylian puede afrontar cualquier desafío que se le presente en el futuro”, sostuvo Pochettino.

“A los jugadores de fútbol no se les puede subestimar. Tienen entornos y gente que aconseja, pero ellos tienen su propia decisión”, agregó el DT del PSG, que además afirmó que “el club hará todo lo posible para mantener a Kylian, porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, con 22 años y un gran potencial. ¿Quién puede pensar que el PSG no quiere que continúe aquí por muchos años más? El club va a intentar convencerlo y seducirlo para que continúe aquí”.

Por todo ello, Mauricio Pochettino sostuvo que prefiere dejar la situación abierta en el caso Mbappé, pero que “el PSG como club tiene la esperanza y la capacidad para seducirlo y para ofrecerle cosas para que pueda quedarse y ser feliz.Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 y las posibilidades de que el pueda cambiar de idea están ahí”

Para el ex entrenador del Tottenham, el delantero de 22 años está en el mismo nivel que Messi o Cristiano y además indicó que es una satisfacción verlo en cada entrenamiento. “Está claro que es uno de los grandes talentos, es presente y es futuro”, agregó.

Sobre una final del PSG vs. Real Madrid

“Ojalá haya una final de Champions PSG-Real Madrid. ¿Por qué no iba a dejar que Mbappe tirase un penalti en el último minuto? No tengo ninguna duda de su profesionalidad, y que hasta el último día, sea el 30 de junio de 2022 o sea 5 ó 10 años más, será profesional al 200%. No tendré nunca ninguna duda”, sentenció Mauricio Pochettino.