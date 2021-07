Sin importar lo que gane o deje de ganar, Lionel Messi siempre será comparado con Diego Armando Maradona. El astro argentino ha ganado la Copa América 2021, siendo su primer título con la Selección Argentina y, si bien recibió en su mayoría elogios e incluso es el favorito para ganar el balón de oro, para Mario Kempes nunca será el mejor jugador de la historia.

En declaraciones para el programa ‘Fuera de Juego’ de ESPN México, Kempes sostuvo que el ahora jugador libre, no se podrá comparar a Maradona sin importar lo que gane: “Para Messi, la desgracia es que fue el reemplazante, si cabe la palabra, de Diego Maradona. Y a Diego, con la idolatría que ha llevado por todo el mundo, es muy difícil hacerle sombra”.

“Desde hace mucho tiempo le faltaba un título con la selección argentina. Este título le va a servir a él y a muchos de la selección, pero no para el pueblo argentino. Si quiere ser mejor que Maradona, no lo va a conseguir por más que gane cuatro mundiales seguidos. El título de campeón del mundo todavía no lo tiene. Siempre le va a faltar”, expresó Mario Kempes sobre la ‘Pulga’.

Junto al ‘Matador’ se sumó en la opinión el periodista Álvaro Morales y señaló que ‘Leo’ no hizo nada en el partido final ante Brasil: “Una vez más, Messi desapareció. No existió en Maracaná. Argentina debería darle un monumento a Di María. Por eso Messi no debería ni festejar ese título. Se lo debe todo a sus compañeros porque él no hizo nada”.

Si bien Ángel Di María fue el encargado de marcar el gol de la ‘Albiceleste’ ante Brasil, Messi fue considerado el mejor jugador de la Copa América 2021 y, también, fue el máximo goleador del torneo. La última vez que la Selección Argentina había ganado el torneo más importante de selecciones sudamericanas fue en 1993. Pasaron 28 años para que levantaran un trofeo, una vez más.