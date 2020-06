La relación de Mario Balotelli con el Brescia estaría a punto de llegar a su fin. Y es que diferentes medios de comunicación de Italian informan este sábado que la entidad italiana envió al jugador un carta de despido por sus continuas ausencias. Sumado a ello, el diario Marca indica que ‘Super Mario’ presentó un “certificado médico que justifica las problemas físicos” y que “sirven como excusa” para sus faltas.

Según Sky Sport, la Gazzetta dello Sport y la agencia Agi, el correo habría sido enviado el viernes por los abogados del club.

Desde la reanudación de los entrenamientos a principios de mayo, primero en sesiones individuales y después colectivas, Mario Balotelli estuvo ausente en varias ocasiones, aseguran los medios italianos.

Esta semana, Mario Balotelli explicó en Instagram que estaba enfermo y que habría enviado al club certificados médicos que lo confirmaban.

El viernes, en una entrevista al Corriere della Sera, el entrenador del Brescia, Diego López, dijo estar "decepcionado" de la actitud de su delantero.

“Mario se entrena aparte porque sus compañeros han hecho un trabajo que él no ha hecho. Los entrenamientos (individuales) eran facultativos, ok. Pero el grupo tomó un camino y él otro. En las videollamadas, durante la cuarentena, no lo hemos visto. Incluso si dijo que se siente bien, no está al nivel de sus compañeros”, declaró el técnico.

Hace diez días, el presidente del club, Massimo Cellino, había explicado que el exdelantero del Inter de Milán y del Marsella no tenía la mente en Brescia.

"Lo quiero y esperaba que el hecho de estar en casa y la voluntad de reencontrar la selección le harían bien. Estamos todos decepcionados", añadió.

Con información de AFP.

NO DEJES DE VER