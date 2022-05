Un día de alegría para el Real Madrid, pero con la despedida de un jugador histórico. Marcelo confirmó su final de ciclo con la conquista de la decimocuarta Copa de Europa con la ‘Casa Blanca’, club del que es el jugador con más títulos de su historia y al que dice adiós tras ganar la Champions League 2021-22.

“Es un momento muy bonito. Cuando eres primer capitán sueñas con levantar la copa y me he convertido en el único brasileño que ha levantado una Champions como capitán del Real Madrid”, afirmó en zona mixta

“La emoción es brutal, ha sido mi último partido con el Real Madrid, pero estoy muy contento. No es un día de tristeza, me voy con mucha alegría, agradecido a los fans y las noches mágicas que he vivido en el Bernabéu”, añadió.

Marcelo confirmó su adiós del Real Madrid pero no su retirada. A sus 34 años le llega el momento de decidir un nuevo destino, una vez se cierre la fiesta que vivirá el domingo en su despedida.

“No me siento una leyenda, soy una persona que disfruto cada momento. He tenido la suerte de ser capitán y levantar la Copa antes de mi adiós. Ya el último partido en el Bernabéu fue una mini despedida pero ahora no me puedo despedir mejor que con mi quinta Champions. He cerrado un ciclo muy bonito”, sentenció.

Cabe destacar que Marcelo se convirtió, con el triunfo en el Stade de France ante el Liverpool, en uno de los futbolistas en ganar su quinta Champions League, igualando las logradas por Cristiano Ronaldo como mejor registro desde el cambio de nomenclatura de la competición, y a una de las seis Copas de Europa que logró Paco Gento con el Real Madrid.