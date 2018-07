Marcelo Gallardo aclara que no dirigirá a Argentina: "Mi cabeza está en River"

Marcelo Gallardo figura en la lista de entrenadores con oportunidades para encargarse de la Selección de Argentina , después del despido de Jorge Sampaoli. Pero el DT de River Plate descartó esa posibilidad.

"No he recibido ningún llamado y mi cabeza está en River Plate. Todo el mundo sabe cuál es mi opinión de lo que pienso sobre lo que pasa en el fútbol argentino y sus desprolijidades", indicó en declaraciones reproducidas por ' Fox Sports '.



El 'Muñeco' Gallardo también negó haberse ofrecido para convertirse en seleccionador de Argentina . Aunque se emociona cada vez que lo consideran como uno de los favoritos para tomar la 'Albiceleste'.

Vea también Técnico del Al-Hilal le da la bienvenida a André Carrillo

"Para cualquier entrenador argentino es un máximo orgullo dirigir a su seleccionado. De ahí a que me postule para serlo, eso no va conmigo. Pero me llena de orgullo que se nombre mi persona para ser una de las candidatas", agregó.



Finalmente, Gallardo espera que Argentina mejore después de imagen que dejó en Rusia 2018. "El Mundial ya nos demostró que estamos haciendo las cosas mal. Es hora de aprender, dejar de mirar hacia el costado y empezar a hacer las cosas bien", finalizó.