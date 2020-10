Marcelo Bielsa , con Leeds United, enfrentará este sábado a Manchester City de Pep Guardiola en la cuarta jornada de la Premier League. En la antesala del que promete ser un partidazo, el estratega argentino manifestó que, más allá de la admiración mutua, no cree que sea una especie de mentor para el DT español.

“De ningún modo me siento un mentor de Guardiola. No es como yo me sienta sino cómo lo evidencian los hechos. Si hay un técnico independiente en sus ideas en el mundo, ese es Guardiola. Y no es porque yo lo diga sino porque sus equipos juegan como ninguno”, declaró este jueves el ‘Loco’ en conferencia de prensa.

Manteniendo la misma línea, el DT de los ‘Whites’ argumentó las razones para respetar la labor de su colega. “Es capaz de encontrar soluciones instantáneamente a los problemas que imagina. Y otra cosa que lo distingue como un gran entrenador es que lo que él propone se asimila y reproduce rápidamente”, afirmó el ex de la seleccionador de la Albiceleste.

“Cuando uno elogia a alguien es muy importante argumentar. Si no, parece que se trata sólo de simpatía y no de valoración. Los entrenadores necesitamos de automatismos porque imaginamos el fútbol de una manera obediente, pero Guardiola imagina el fútbol de una manera libre”, sostuvo el ‘Loco’.

Enseguida, Bielsa comentó la forma de afrontar el choque frente al conjunto dirigido por el técnico español. “Manchester City es uno de los grandes equipos de Inglaterra. Nosotros vamos a intentar jugar como lo hacemos siempre. No sabríamos hacerlo de otra manera”, concluyó el rosarino.