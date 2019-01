Manchester United vs. Reading EN VIVO: VER AQUÍ HOY el partido por FA Cup

Manchester United vs. Reading EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el Manchester United vs. Reading por la tercera ronda de la FA Cup en Old Trafford desde las 7:30 a.m. (en Perú). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Manchester United vs. Reading iniciará la participación de los 'red devils' en el torneo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo por la FA Cup.

Manchester United suma cuatro victorias consecutivas desde la salida de José Mourinho y el nombramiento de Ole Gunnar Solskjaer como sustituto hasta que termine la presente temporada en Europa.

Los 'red devils' quieren prolongar la buena racha en otro torneo: la tradicional FA Cup. El conjunto dirigido por el técnico noruego debutará contra el Reading, equipo que actualmente juega en la Segunda División.

Como este fin de semana no habrá actividad en la Premier League, Ole Gunnar Solskjaer decidió dar descanso a los titulares habituales en dicho torneo para dar paso a los hombres con poca regularidad.

Sergio Romero, Marouane Fellaini, Fred y Diogo Dalot se perfilan como titulares en el cuadro de los 'diablos rojos'. La novedad sería la presencia de Angel Gomes, volante inglés de 18 años, en el once.



Alexis Sánchez, que regresó a las canchas frente a Newcastle después de recuperarse de una lesión sufrida el pasado 24 de noviembre, compartirá roles en la ofensiva con el belga Romelu Lukaku.

Reading visitará Old Trafford en medio de una crisis de resultados. El cuadro de los 'reales' acumula diez partidos sin conocer la victoria en la Championship. De hecho, los resultados obtenidos les ubican en el puesto 23, en la zona de descenso a la Tercera.

Manchester United vs. Reading: horarios del partido

México 6:30 a.m.

Perú 7:30 a.m.

Ecuador 7:30 a.m.

Colombia 7:30 a.m.

Bolivia 8:30 a.m.

Argentina 9:30 a.m.

Chile 9:30 a.m.

Uruguay 9:30 a.m.

Paraguay 9:30 a.m.

España 1:30 a.m.



Manchester United vs. Reading: posibles alineaciones

Manchester United : Romero; Dalot, Jones, Lindelof, Darmian; Fred, Fellaini; Chong, Gomes, Sánchez; Lukaku.



Reading: Jaakola; Yiadom, Ilori, O'Shea, Richards; Rinomhota, Swift; Harriott, Aluko, Barrow; Bodvarsson.