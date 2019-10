Manchester United vs. Norwich EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 10 de la Premier League, este domingo 27 de octubre, desde las 11:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Manchester United se enfrentará a Norwich City con la misión de reencontrarse con la victoria luego de varias fechas, al igual que su rival de turno. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Carrow Road.

Manchester United vs. Norwich: horarios del partido

México - 11:30 a.m. Ecuador - 11:30 a.m. Perú - 11:00 a.m. Colombia - 11:30 a.m. Venezuela: 12:30 p.m. Bolivia - 12:30 p.m. Paraguay - 12:30 p.m. Argentina - 1:30 p.m. Chile - 1:30 p.m Uruguay - 1:30 p.m. España - 6:30 p.m.

Manchester United no conoce de triunfos ligueros desde el 14 de septiembre, cuando derrotó 1-0 a Leicester City en Old Trafford. Tras ello, los 'Red Devils' empataron con Arsenal y Liverpool, y perdieron a manos de West Ham y Newcastle United.

La serie de tropiezos de Manchester United lo ha llevado a la zona baja de la tabla de posiciones, de la que deberá salir si no quiere complicar su clasificación a algún torneo internacional para la próxima temporada.

Por ahora, Manchester United -que venció el jueves 1-0 a Partizán en su tercera presentación de la Europa League- marcha en el decimoquinto casillero de la Premier League con 10 unidades, a 15 del líder Liverpool y solo 5 más que el colista Watford.

En la previa, el entrenador de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, destacó los regresos de jugadores como Anthony Martial y Aaron Wan-Bissaka, quienes participaron del choque ante el cuadro serbio.

"No estuvimos generando demasiadas chances de peligro como nos gustaría, pero ahora que Anthony está de vuelta, pienso que nos va a dar una mano importante", afirmó el noruego en conferencia de prensa.

Eso sí, Solskjaer espera los retornos de los lesionados Paul Pogba, Nemanja Matić, Luke Shaw y Axel Tuanzebe.

"Siempre es difícil jugar en Carrow Road, pero estamos listos para el encuentro. Vamos a contar con la vuelta de algunos jugadores, por lo que pararemos a un equipo totalmente fresco y preparado para el desafío", comentó el técnico sobre el desafío llamado Norwich City, que es penúltimo con apenas 7 puntos.

Manchester United vs. Norwich: probables alineaciones

Norwich City: Krul; Aarons, Amadou, Srbeny, Lewis; Tettey; Leitner, McLean, Buendia, Cantwell; Pukki.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Rojo, Maguire, Lindelof, Young; McTominay, Fred, Pereira; Martial, Rashford.

Manchester United vs. Norwich: ¿dónde se ubica el estadio?