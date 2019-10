Manchester United vs. Newcastle EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 8 de la Premier League, este domingo 6 de octubre, desde las 10:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN, para Latinoamérica, y vía DAZN y beIN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Manchester United y Newcastle United se verán las caras en uno de los duelos más atractivos que traerá la jornada dominical de la liga inglesa, que tiene como cómodo líder a Liverpool. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en St. James’ Park.

Manchester United vs. Newcastle: horarios del partido

México - 10:30 a.m. Ecuador - 10:30 a.m. Perú - 10:30 a.m. Colombia - 10:30 a.m. Venezuela: 11:30 a.m. Bolivia - 11:30 a.m. Paraguay - 11:30 a.m. Argentina - 12:30 p.m. Chile - 12:30 p.m Uruguay - 12:30 p.m. España - 5:30 p.m.

Manchester United afrontará su tercer partido en una semana, luego de empatar sin goles frente al Arsenal el lunes y empatar también con el AZ Alkmaar, en el marco de la segunda jornada de la Europa League, el jueves.

Los 'Red Devils' han encadenado una serie de tropiezos ligueros, que por ahora los mantienen fuera de la zona que clasifica a los equipos a los torneos internacionales. Actualmente, Manchester United es undécimo con 9 puntos, fruto de dos victorias, tres empates y dos derrotas.

Manchester United tendrá ahora la chance de sumar de a tres, frente a un equipo que viene en picada: las 'Urracas' son penúltimas con 5 unidades, producto de un triunfo, dos empates y cuatro caídas, la última por 5-0 a manos de Leicester City.

Paul Pogba, una de las principales figuras de Manchester United, "probablemente" se perderá el choque con Newcastle United, debido a problemas físicos.

Así lo aseguró en rueda de prensa su entrenador, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, quien, preguntado por si esperaba la vuelta de algún jugador lesionado para este domingo, respondió que "probablemente no".

Pogba, que se perdió casi un mes de competición debido a un problema en el tobillo, volvió a saltar a un terreno de juego en la Copa de la Liga contra el Rochdale. Sin embargo, se perdió el encuentro ante el AZ Alkmaar y todo apunta a que tampoco estará ante el Newcastle.

Fuente: EFE

Manchester United vs. Newcastle: probables alineaciones

Newcastle: Martin Dubravka; Jamaal Lascelles, Fabian Schär, Federico Fernández; Jetro Willems, DeAndre Yedlin; Jonjo Shelvey, Sean Longstaff, Miguel Almirón, Allan Saint-Maximin; Joelinton.

Manchester United: David De Gea, Ashley Young, Viktor Lindelof, Harry Maguire, Axel Tuanzebe, Scott McTominay, Nemanja Matic, Andreas Pereira, Juan Mata, Marcus Rashford y Daniel James.

Manchester United vs. Newcastle: ¿dónde se ubica el estadio?